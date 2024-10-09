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«Конечно, я расстроился»: в «Спартаке» высказались об уходе Джикии

Вратарь «Спартака» Селихов заявил, что расстроен уходом защитника Джикии

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Александр Вильф/РИА Новости

Уход из московского «Спартака» бывшего капитана команды защитника Георгия Джикии расстроил вратаря красно-белых Александра Селихова. Об этом сам Селихов рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Конечно, я расстроился, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий — это лидер и человек с большой буквы. Про него могу сказать только хорошее. Но такова футбольная жизнь. Думаю, он все равно будет двигаться вперед», — сказал Селихов.

Игрок констатировал, что все футболисты в той или иной степени готовы к истечению контрактов и к завершению контрактов. Вместе с тем вратарь порадовался, что Джикия нашел новую команду и дебютировал за нее.

Джикия и Селихов вместе выступали за пермский «Амкар» и присоединились к «Спартаку» в конце 2016 года. Голкипер по-прежнему защищает цвета красно-белых, тогда как Джикия минувшим летом покинул клуб по завершении срока действия контракта. Защитник провел за команду 215 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. Со «Спартаком» он стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны. 13 сентября он в качестве свободного агента перешел в подмосковные «Химки».

Ранее футболист Глушаков признался, что хочет завершить карьеру на стадионе «Спартака».

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