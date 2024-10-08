Игрок сборной России о планах команды: пока не знаем, что нас ждет

Футболисты сборной России находятся в неведении относительно ближайших планов команды. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил вратарь московского «Динамо» и национальной команды Андрей Лунев.

«Посмотрим, что будет по итогу. На данный момент не знаем, что нас ждет. Встретимся, разберемся и нам все расскажут», — сказал Лунев.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Кроме того, медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее сборная Замбии не смогла договориться с Россией о матче в октябре.