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Боксер Бетербиев сделал сенсационное заявление перед боем с Биволом

Боксер Бетербиев заявил, что не хочет драться с Биволом

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Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что не хочет драться с Дмитрием Биволом, который также представляет Россию. Об этом сообщает TNT Sports Boxing.

«Я не хочу драться с Биволом. Я не стану называть это бизнесом. Я не сфокусирован на Дмитрии как на боксере, мне просто нужен еще один пояс», — заявил боксер.

12 октября Бетербиев и Бивол подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии.

Оба боксера ни разу не проигрывали в своей карьере. Бетербиев одержал 20 побед (все — нокаутом), Бивол — 23 (12 — нокаутом).

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде.

33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Ранее бывшая жена Бивола призналась, что много раз спала с другими мужчинами.

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