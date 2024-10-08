Чимаев одним смайлом оценил призыв сына Кадырова к чеченским бойцам уйти из поп-MMA

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев оценил призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, к чеченским бойцам уйти из поп-MMA. Соответствующую публикацию он сделал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чимаев разместил единственный смайл в виде указательного пальца, поднятого вверх и прикрепил публикацию Кадырова.

Сын главы региона, занимающий пост министра региона по физической культуре и спорту, призвал в своем Telegram-канале чеченцев не участвовать в поп-MMA.

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА. Она противоречит нашим традициям и ценностям», — заявил Ахмат Кадыров.

Он отметил, что в противном случае будут приняты конкретные меры.

Чимаев выиграл все 13 боев, которые провел по правилам ММА. Уроженец Чечни выступает за ОАЭ. Ранее он соревновался под флагом Швеции.

Ранее назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили.