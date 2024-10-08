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Чемпионка России умерла в возрасте 35 лет

Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла в 35 лет из-за пневмонии

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Федерация альпинизма России

На 36-м году жизни скончалась действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Об этом сообщает сайт Федерации альпинизма России.

«В рассвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении федерации.

Свердловская федерация альпинизма уточняет, что это произошло из-за укуса клеща.

«В начале июня Алену укусил клещ. Пневмония с поражением легких 70%, 5 октября сердце остановилось…» — говорится в сообщении.

В феврале 2024 года Власова, выступая в паре с Никитой Глазыриным, победила в скоростной парной гонке на чемпионате России по альпинизму в Томске.

Прощание со спортсменкой прошло 8 октября.

Ранее российская триатлонистка Елена Смирнова погибла в Барселоне во время соревнований.

Ранее призер чемпионата мира скончался в возрасте 26 лет.

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