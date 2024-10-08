«К нему можно относиться по-разному»: генсек РФС высказался о Дзюбе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу звездой Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Артем никуда и не исчезал из нашего футбола. К нему можно по‑разному относиться. Но он крайне квалифицированный футболист, который является звездой нашей лиги», — сказал Митрофанов.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

5 октября «Акрон» в 12-м туре Российской премьер-лиге сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч тольяттинская команда пропустила на 90+4-й минуте матча. Сам Дзюба результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюба заявил, что запрещает супруге пользоваться соцсетями.