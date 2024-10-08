Бывший футболист раскритиковал игроков «Динамо»

Бывший футболист Игорь Корнеев заявил, что «Динамо» не попадет в тройку по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Динамо» в тройке не будет. Это уже понятно. У команды очень большая проблема с защитниками. Выделяется только Майсторович. Но в клубе ничего не делают», — сказал Корнеев.

В прошлом туре чемпионата России «Динамо» уступило столичному ЦСКА. Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

Ранее экс-футболист назвал «Динамо» дворовой командой.