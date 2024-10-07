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Булыкин рассказал, нужно ли сборной России играть против Медиалиги и легионеров РПЛ

Булыкин: сборной России не нужно играть с Медиалигой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый российский футболист Дмитрий Булыкин, выступавший во время своей профессиональной карьеры за известные отечественные и зарубежные клубы, а также за национальную команду страны, заявил, что сборной не пристало играть с Медийной футбольной лигой или же командой, составленной из легионеров Российской премьер-лиги.

«Это не та практика, которая нужна. Клубы Медиалиги, думаю, это точно не нужно, потому что сборная – профессиональная команда и лицо страны. Легионеры – тоже как-то непонятно. Думаю, что в РФС все понимают и найдут соперника на следующий сбор», — уверен Булыкин.

На октябрьском сборе национальной сборной России, который пройдет с 7 по 15 октября, на данный момент нет ни одного официально подтвержденного Российским футбольным союзом соперника. При этом в РФС сообщили, что тренировочный сбор состоится, даже если во время него команда Валерия Карпина не проведет матчей.

Сборная России по-прежнему не участвует в официальных международных турнирах. ФИФА и УЕФА отстранили ее в марте 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее сборная Таджикистана отказалась от товарищеского матча с Россией.

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