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Раскрыты подробности гибели россиянки на турнире по триатлону в Барселоне

SHOT рассказал подробности гибели российской триатлонистки Смирновой в Барселоне

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Telegram-канал SHOT рассказал, что погибшую на соревновании Ironman Калелья-Барселона триатлонистку Елену Смирнову пытались спасти.

Спортсменка вышла на старт заплыва на 3,86 километра, но начала тонуть и сигнализировать об этом организаторам. Ее вытащили из воды и отвезли в больницу, но спасти россиянку не удалось.

Полиция Испании проводит расследование, ожидаются результаты экспертизы.

Смирновой был 41 год.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался в возрасте 86 лет.

Медведь трижды становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе — на Играх 1964, 1968, 1972 годов, причем медали он завоевывал в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). В своей карьере он семь раз становился чемпионом мира. На Олимпиаде в 1972 году Медведь был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия.

Ранее умер бывший тренер теннисистов Роджера Федерера и Марата Сафина.

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