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Призер чемпионата мира скончался в возрасте 26 лет

Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Бетт умер в 26 лет

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Aly Song/Reuters

Кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт скончался в возрасте 26 лет. Об этом сообщает издание Nation со ссылкой на сестру спортсмена.

Атлет был доставлен в больницу округа Бемет в Кении 30 сентября, его рвало кровью. Причиной этому стало поражение печени и других внутренних органов. Атлет ушел из жизни 6 октября.

«Ему было плохо на протяжении месяца, он проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу его состояние ухудшилось, в связи с чем он был направлен в другую больницу для прохождения дальнейшего обследования», — заявила его сестра Пьюрити Кируи.

Бетт имел проблемы с допингом. В 2018 году спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. В 2022 году Бетт после своего отстранения вернулся в спорт, но выступал только на региональных соревнованиях в Кении.

В своей карьере легкоатлет завоевал золото чемпионата мира среди юниоров в 2016 году. А в 2017 году уже на взрослом мировом первенстве он выиграл бронзовую медаль в беге на дистанции 800 метров.

Ранее 18-летняя велогонщица скончалась после падения на чемпионате мира.

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