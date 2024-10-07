Олимпийская чемпионка из России: иностранцы нам пишут, говорят, что не хватает россиянок

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, говоря об отношении иностранных спортсменов к отстранению российских атлетов, заявила, что существуют те, кто хочет возвращения России на международные турниры. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«При этом есть те, кто действительно нас ждут, хотят, чтобы Россия вернулась на мировую арену. Иностранные спортсмены периодически пишут нам, говорят, что не хватает российских спортсменок. Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнованиях», — заявила Ромашина.

Международная федерация плавания отстранила российских синхронисток от участия в турнирах под своей эгидой с 2022 года. В 2023 году Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако синхронистки принять участие все равно не смогли — согласно выдвинутым условиям российским атлетам было запрещено соревноваться в групповых видах.

6 февраля 2023 года Ромашина объявила о завершении карьеры.

34-летняя Ромашина побеждала на соревнованиях Олимпийских игр в Пекине-2008 (золото в групповых выступлениях), Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (по два золота – в группе и дуэтах). На ее счету также 13 побед на чемпионатах Европы и 21 — на чемпионатах мира.

В 2009-2012 и в 2015–2016 годах она выступала в дуэте с Натальей Ищенко. В 2013-2014 и после 2019 года – со Светланой Колесниченко.

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