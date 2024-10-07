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Стало известно, сколько Головин получает в «Монако»

Российский хавбек Головин будет получать в «Монако» €3,6 млн в год

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Panoramic/Global Look Press

Российский полузащитник Александр Головин по новому контракту с «Монако» будет зарабатывать €3,6 млн в год. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом в новом соглашении прописана бонусная система, которая способна еще увеличить зарплату игрока.

4 октября Головин продлил контракт с командой. По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Идущий вторым «ПСЖ» отстает на два балла.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью с загребского «Динамо» — 2:2.

В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее российский тренер объяснил, в каком случае Головин может покинуть «Монако».

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