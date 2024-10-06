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Бывший тренер объяснил, в чем ошибка наставника «Спартака»

Тренер Овчинников: Станкович перемудрил против «Локомотива»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников высказался о работе Деяна Станковича в московском «Спартаке», а также назвал лучшего, на его взгляд, тренера в Российской премьер-лиге.

«В предыдущей игре не Станкович перемудрил с тактикой, а «Локомотив» перемудрил со «Спартаком», поэтому и счет 3:1, все наоборот. Юные, молодые и задорные российские футболисты просто взяли и вздрючили «Спартак»! У «Локомотива» правильное направление — и тренер свой, и игроки свои», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Специалист признал также, что раньше скептически относился к возглавляющему московских «железнодорожников» Михаилу Галактионову, но изменил мнение из-за его работы и результатов. Овчинников назвал наставника «Локо» лучшим главным тренером РПЛ на данный момент.

«Локомотив» занимает после 11-ти туров второе место в чемпионате России, набрав 27 очков и лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Краснодару».

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