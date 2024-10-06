В «Динамо» не хотели бы отправлять игроков в сборную России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что не хотел бы отправлять игроков в расположение сборной России, которая не сыграет ни одного товарищеского матча во время международной паузы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне было бы лучше, если бы игроки остались со мной. Лунев не тренировался неделю, у него были проблемы с коленом, ему только перед игрой врач поставил укол. Но это решение федерации. У меня команда будет разбита, как всегда, у нас 13 человек отправляются в сборные. Я им пожелал легкого перелета и здоровья, чтобы все вернулись обратно без травм», — заявил Личка.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

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