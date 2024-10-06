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ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в московском дерби

Гол Мусаева принес ЦСКА победу над «Динамо» в 11-м туре РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

В 12-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сразится с «Динамо» из Махачкалы, игра состоится 19 октября в 19:00 по московскому времени. «Динамо» также на выезде сыграет с казанским «Рубином». Этот матч пройдет 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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