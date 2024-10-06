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В ЦСКА рассказали, как смогли обыграть «Динамо»

Тренер ЦСКА Николич назвал четкой победу над «Динамо»

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РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его команда заслужила победный результат. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хорошее дерби, хорошая футбольная погода — надо поздравить нашу команду с победой, все было четко! Надо было в первом тайме заканчивать игру — у нас получалось все, кроме завершения атаки. Рад за Мусаева, рад за Аббоса — это были очень важные три очка. Нас остается всего 10 человек на время паузы на сборные, мы не сможем серьезно готовиться в эти две недели, но ничего страшного, будем работать», — заявил Николич.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин намекнул на свою отставку.

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