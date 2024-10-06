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«Динамо» и ЦСКА объявили составы на московское дерби

«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московские «Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Артур Гомес.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа.

Встреча состоится на »ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Владислав Берзбородов. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После 10-ти туров национального первенства «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. У армейского клуба набрано на три очка меньше, подопечные Марко Николича идут на шестой позиции.

В 12-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сразится с «Динамо» из Махачкалы, игра состоится 19 октября в 19:00 по московскому времени. «Динамо» также на выезде сыграет с казанским «Рубином». Этот матч пройдет 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее футболист «Ростова» поделился мнением о будущем Валерия Карпина в команде после неудачного отрезка.

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