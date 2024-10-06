Американский актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках, выступив на Indianapolis Motor Speedway в рамках серии Toyota GR Cup.

В середине гонки Ривз вылетел с трассы при выходе из поворота, но сумел продолжить заезд.

Он завершил гонку на 25-м месте из 35. 6 октября Ривз проведет еще один заезд, где ему будут противостоять профессиональные автогонщики.

В 2009 году Ривз выиграл кубок Toyota Long Beach Grand Prix Pro Celebrity, но тогда ему противостояли пилоты-любители.

До этого Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрз», выступающим в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).

«Мы гордимся тем, что Киану подписал контракт с нашей командой. Если он будет хотя бы наполовину как в фильме «Молодая кровь» — мы преуспеем в этом сезоне», — заявил генеральный менеджер команды Билл Боулер.

Капитан «Спитфайрз» Лиам Гринтри заявил, что Ривз сможет поделиться некоторыми своими движениями из своих ведущих фильмов с ребятами.

Ранее в Германии задержали двух человек за шантаж семьи Михаэля Шумахера.