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Названо условие, при котором тренера тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед»

Тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед», если клуб проиграет «Астон Вилле»

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Global Look Press

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага уволят из клуба, если 6 октября манкунианцы проиграют «Астон Вилле» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на ESPN.

Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14 место, набрав семь очков. «Астон Вилла» располагается на пятой строчке, имея в активе 13 баллов.

Возглавляет таблицу «Ливерпуль», имея в активе 18 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити» с 17 очками. Лондонский «Арсенал» отстает от «Сити» по дополнительным показателям.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023 специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

Ранее болельщики «Тоттенхэма» поиздевались над тен Хагом.

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