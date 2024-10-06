Российский хоккеист клуба НХЛ отдал пять передач в матче с «Вегасом»

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» обыграл «Вегас» со счетом 6:5.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились и Джимми Шульдт, Марио Ферраро, Итан Кардуэлл, Клим Костин, а также Люк Канин, который оформил дубль. Данил Гущин, выступающий за «Сан-Хосе», отдал пять результативных передач.

В первом матче регулярного чемпионата «Сан-Хосе» сыграет с «Сент-Луисом». Матч пройдет 11 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 5:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон». Судьба противостояния решалась в седьмом матче, в котором «Флорида» победила со счетом 2:1. Решающую шайбу на свой счет записал Сэм Райнхарт.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ШШРА) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее стал известен результат первого матча в сезоне НХЛ.