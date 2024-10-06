Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист клуба НХЛ отдал пять передач в матче с «Вегасом»

Российский хоккеист «Сан-Хосе» Гущин дал пять передач в матче с «Вегасом»

close
Tony Avelar/AP Photo

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» обыграл «Вегас» со счетом 6:5.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились и Джимми Шульдт, Марио Ферраро, Итан Кардуэлл, Клим Костин, а также Люк Канин, который оформил дубль. Данил Гущин, выступающий за «Сан-Хосе», отдал пять результативных передач.

В первом матче регулярного чемпионата «Сан-Хосе» сыграет с «Сент-Луисом». Матч пройдет 11 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 5:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон». Судьба противостояния решалась в седьмом матче, в котором «Флорида» победила со счетом 2:1. Решающую шайбу на свой счет записал Сэм Райнхарт.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ШШРА) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее стал известен результат первого матча в сезоне НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами