Карпин назвал задачу «Ростова» на сезон

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после разгромного поражения от столичного «Спартака» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команде первостепенно необходимо обезопасить себя от вылета в Первую лигу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«То, что я говорю в начале сезона, что нам надо набрать 33 очка и обезопасить себя от вылета, часто вызывает у журналистов смех и улыбки. Но как раз потому что я хорошо знаю эту команду, я об этом и говорю. Контролирую ли я команду? Исходя из того, что я вижу, команда контролируема полностью», — заявил Карпин.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился ямайский нападающий Шамар Николсон, еще один мяч в свои ворота забил Данил Глебов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» с 12 баллами сохранил за собой восьмое место.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как смогли разгромить «Ростов».