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Илич уволен из «Пари НН», несмотря на спасение на 94-й минуте

Тренер «Пари НН» Илич уволен, несмотря на спасение на 94-й минуте в матче РПЛ

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IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang/Global Look Press

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич уволен с занимаемой должности, несмотря на спасение на 94-й минуте в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона». Об этом сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», — заявил Мелик‑Гусейнов.

Матч 11-го тура «Пари НН» — «Акрон» завершился вничью — 2:2. Счет в матче открыл форвард тольяттинцев Бенчимол из Кабо-Верде на 40-й минуте. На 47-й минуте словенский защитник «Пари НН» Свен Карич счет сравнял, но на 63-й минуте «Акрон» снова вышел вперед благодаря голу черногорского хавбека Стефана Лончара. Вырвал ничью нижегородский клуб с помощью форварда из Гвинеи-Бисау Зе Турбо — он отличился на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает 11-е место, набрав 11 очков после 11 встреч. «Акрон» идет на восьмой строчке с 12 баллами.

В следующем туре нижегородцы дома сразятся с «Ростовом». Матч пройдет 19 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.

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