Рублев проиграл 65-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику, который является 65-й ракеткой мира, во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Рублев сделал 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Меншик сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал семь брейк-поинтов из 19.

В следующем круге Меншик сыграет с Александром Шевченко из Казахстана.

30 сентября Рублев сенсационно проиграл 96-й ракетке мира Бу Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине.

Встреча, которая продолжалась 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Рублев сделал шесть эйсов, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта из четырех.

В матче 1/8 финала Рублев одолел представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокину.

Ранее теннисист Рублев рассказал, как избежал ампутации после US Open.