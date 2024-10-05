Назван антигерой матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший футболист Александр Бубнов назвал футболиста московского «Динамо» Николаса Маричаля антигероем матча Кубка России против столичного «Спартака», передает Sportbox.

«Если бы стояла задача выбрать антигероя матча, то им однозначного должен был стать Маричаль. Он поучаствовал во всех трех пропущенных голах у «Динамо», — сказал Бубнов.

Встреча завершилась со счетом 3:2. После пяти туров «Спартак» обеспечил себе первое место в группе A Кубка России — у них 12 очков после пяти встреч. У ближайших преследователей в лице московского и махачкалинского «Динамо» по восемь баллов.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» (Махачкала»). Встреча состоится на стадионе «Анжи Арена» 22 октября и начнется в 18:30 по московскому времени. «Динамо» (Москва) также поедет на выезд в Самару — там их ждут «Крылья Советов». Игра на стадионе «Самара Арена» состоится 24 октября и начнется в 19:00 мск.

Ранее стало известно, почему «Динамо» не смогло обыграть «Спартак».