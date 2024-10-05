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В Турции открыли памятник футболисту, показавшему националистический жест на Евро-2024

В Турции открыли памятник Демиралу, показавшему «волчий салют» на Евро-2024

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В турецком городе Болу появился памятник футболисту Мериху Демиралу, который во время матча Евро-2024 против Австрии показал «волчий салют», передает Sport24.

Статуя была торжественна открыта в присутствии мэра Болу Танжу Озджана и горожан.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов.
Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии. Евро-2024 выиграла сборная Испании.

Ранее в турецком МИД обвинили Германию в ксенофобской реакции на празднование гола Демирала.

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