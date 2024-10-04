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В «Локомотиве» раскрыли, какая атмосфера в команде

Полузащитник «Локомотива» Салтыков доволен атмосферой в команде

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Павел Бедняков/РИА Новости

В московском «Локомотиве» царит хорошая атмосфера. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал полузащитник «железнодорожников» Никита Салтыков.

«В «Локомотиве» атмосфера очень классная. Есть много молодых русских ребят. Со многими общаюсь еще с «Чертаново». Выделить кого-то, кто больше всего помогает, никого не могу, потому что со всеми очень хорошо общаюсь», — сказал футболист.

Салтыков также ответил на вопрос, когда он сможет показывать игру образца прошлого сезона. Он подчеркнул, что работает над собой и тренируется ежедневно. Салтыков заявил, что будет обязан воспользоваться шансом, когда таковой появится.

О переходе полузащитника из «Крыльев Советов» в «Локомотив» было объявлено прошлой зимой, при этом остаток сезона Салтыков доиграл в самарской команде, но уже на правах аренды. Летом он стал полноценным игроком красно-зеленых. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) признало Никиту лучшим футболистом до 21 года по итогам сезона-2023/24.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 10 туров набрал 24 очка и идет на втором месте в турнирной таблице. Следующим соперником москвичей станут «Крылья Советов», их встреча состоится в Черкизове в воскресенье, 6 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее защитник «Локомотива» Ньямси назвал Батракова лучшим игроком команды.

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