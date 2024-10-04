Искусственный интеллект назвал победителя боя между Биволом и Бетербиевым

Искусственный интеллект (ИИ) сделал прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Согласно прогнозу, победа достается Бетербиеву нокаутом. Об этом пишет Sportskeeda.

«Однако важно заметить, что бокс непредсказуем и в ринге может произойти всякое. Оборонительные навыки и выносливость Бивола могут сделать бой куда более конкурентным, чем ожидалось», — указал ИИ.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 12 октября. Он станет объединительным. Бивол — чемпион мира в полутяжелом весе WBA Super, Бетербиев владеет всеми остальными поясами в этом весе.

Изначально Бивол должен был встречаться с Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке, и бой был перенесен. Биволу нашли нового соперника, и в ту же дату он одержал победу над Маликом Зинадом. Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 23 победы в 23 боях (12 нокаутом).

Бетербиев в последний раз на ринг выходил в январе 2024 года, когда одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

Ранее стало известно, сколько Бивол и Бетербиев получат за свой бой.