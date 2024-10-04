В сборной Казахстана рассказали, каким тренером является Черчесов

Российский специалист, главный тренер сборной Казахстана является строгим и суровым специалистом. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал нападающий грозненского «Ахмата» и казахстанской национальной команды Максим Самородов.

«Станислав Саламович действительно строгий и суровый тренер. У него дисциплина на первом месте. Я под его руководством провел только два матча. Мне немного тяжеловато было играть после травмы, поэтому еще не до конца понял его требования. Но дальше думаю, что будет все хорошо», — сказал Самородов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

До этого на уровне национальных команд Черчесов работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов заявил, что задача Черчесова — выстроить систему подготовки игроков.