В Финляндии прервали матч из-за оскорбления российских игроков

Матч второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии между ТПС и «Яро» был остановлен после того, как находящиеся на стадионе болельщики стали выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес российских футболистов. Об этом сообщает Yle.

Инцидент произошел 3 октября.

Оскорблениям подверглись футболисты «Яро» — вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко. При этом Еременко имеет двойное гражданство, у него есть также финский паспорт. Игрок — младший брат бывших футболистов национальной сборной «Суоми» Алексея и Романа Еременко, второй из которых в свое время выступал за московский ЦСКА.

Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые позволили себе выкрикивать оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии. При этом российские игроки продолжают выступать в иностранных клубах.

Ранее легенду «Барселоны» назвали хорошим усилением для ЦСКА.