Медведев вышел в третий круг турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP 1000 в Шанхае. Во втором раунде он обыграл бразильца Тьяго Уайлда.

Встреча, которая продолжалась 1 час 57 минут, завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина. На счету Медведева шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из 12. Уайлд два раза подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-поинта из трех.

В следующем матче Медведев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, который в своей игре второго круга обыграл американца Закари Свайду со счетом 6:7, 6:2, 6:4.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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