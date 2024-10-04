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Моуринью может вернуться в чемпионат Англии

Моуринью может вернуться в АПЛ и возглавить «Эвертон»

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Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ) и стать главным тренером «Эвертона». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Transfer News Live.

Сообщается, что это станет возможным, когда процесс покупки клуба завершит Дэн Фридкин.

Один из величайших специалистов в истории Моуринью возглавляет клуб «Фенербахче» из Турции с лета 2024 года. Команда занимает второе место в чемпионате страны, набрав 16 очков после семи встреч. В ближайшем матче «Фенербахче» сыграет с «Касымпашой». Встреча состоится 15 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее в Англии Жозе Моуринью тренировал «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл чемпионат Англии в четвертый раз подряд. Однако этот сезон может стать последним для него у руля команды — тренер склоняется к тому, чтобы завершить работу в манчестерском клубе и взять паузу в работе.

Ранее сообщалось, что с клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения.

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