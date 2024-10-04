Министр спорта заявил, что многие футбольные сборные хотят сыграть с Россией

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) имеет много вариантов для проведения товарищеских игр национальной команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Много стран изъявляют желание сыграть с российской сборной товарищеские матчи. На эту тему ведется активная работа Российским футбольным союзом», — заявил Дегтярев.

Ранее стало известно, что на данный момент соперника для сборной России нет. Если он не будет найден, то октябрьские сборы команды будут отменены.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее бывший тренер «Зенита» объяснил, почему сборные России не вернут на турниры.