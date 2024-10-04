В «Спартаке» заявили, что Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ»

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов способен стать первым номером команды. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил голкипер московского «Спартака» Александр Селихов.

«Думаю, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава. Итальянец же как раз в последнем матче несколько раз ошибся. Поэтому все в руках Матвея. Если ему дадут шанс, то он способен стать первым номером в «ПСЖ», — заявил Селихов.

Голкипер признался, что ему не удается смотреть все матчи Сафонова в «ПСЖ», но он все же старается следить за соотечественником. Селихов пожелал Матвею успехов и призвал его продвигать российскую вратарскую школу.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

В текущем сезоне Сафонов провел за парижан три матча. В этих встречах он пропустил два мяча, в одной игре он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее тренер Кафанов заявил, что Сафонов выигрывает конкуренцию с Доннаруммой в «ПСЖ».