Заслуженный тренер назвал рекорд Гретцки целью жизни для Овечкина

Целью жизни российского нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является снайперский рекорд, принадлежащий Уэйну Гретцки. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил заслуженный тренер России, экс-наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин.

«Рекорд – это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое. Овечкин является многолетней звездой «Вашингтона», и там, конечно, ждут этого рекорда — так же, как и мы, россияне. Пожелаем Александру здоровья. Оно у него от бога, от родителей — но все-таки в таком возрасте это самое главное.

Ждать ли падения рекорда в этом сезоне? Сомневаюсь. Все-таки, наверное, понадобится этот сезон и следующий. Но он, однозначно, к этому придет, чего мы ему и желаем», — сказал Канарейкин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин пропустил предсезонный матч «Вашингтона» с «Коламбусом» в НХЛ.