Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер назвал рекорд Гретцки целью жизни для Овечкина

Тренер Канарейкин назвал целью жизни Овечкина побить рекорд Гретцки

close
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Целью жизни российского нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является снайперский рекорд, принадлежащий Уэйну Гретцки. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил заслуженный тренер России, экс-наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин.

«Рекорд – это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое. Овечкин является многолетней звездой «Вашингтона», и там, конечно, ждут этого рекорда — так же, как и мы, россияне. Пожелаем Александру здоровья. Оно у него от бога, от родителей — но все-таки в таком возрасте это самое главное.

Ждать ли падения рекорда в этом сезоне? Сомневаюсь. Все-таки, наверное, понадобится этот сезон и следующий. Но он, однозначно, к этому придет, чего мы ему и желаем», — сказал Канарейкин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин пропустил предсезонный матч «Вашингтона» с «Коламбусом» в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами