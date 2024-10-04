Бах заявил, что его уход с поста главы МОК отвечает интересам олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его решение оставить должность принято в интересах олимпийского движения.

«Мы написали новые захватывающие главы олимпийской истории только потому, что были объединены олимпийскими ценностями. Поэтому убежден, что мое решение освободить место президента МОК соответствует наилучшим интересам олимпийского движения», — заявил президент организации на заседании в Асунсьоне.

Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее министр спорта рассказал, каким должен быть глава МОК.