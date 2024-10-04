Российский хоккеист получил травму, сыграв 15 секунд

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков получил травму в предсезонном матче против «Питтсбург Пингвинз», проведя на площадке всего 15 секунд. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на официальный сайт команды.

Сообщается, что россиянин получил «травму верхней части тела». Матч состоялся в ночь на 4 октября и завершился победой «Питтсбурга» со счетом 3:1.

24-летний Воронков сделал три результативные передачи в пяти предсезонных встречах.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ. В рамках турнира будет сыграно 1312 матчей — каждая из 32 команд проведет по 82 игры.

Действующим чемпионом лиги является «Флорида Пантерз». В финальной серии они обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:3.

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