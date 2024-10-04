Тренер ЦСКА ответил на вопрос об увольнении после разгрома 0:7

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьев после разгромного поражения от магнитогорского «Металлурга» заявил, что вопрос о его увольнении в разговоре с руководством не ставился. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «такой позор редко припомнишь», команда проиграла в движении. После матча в раздевалке происходил разговор по душам, не в самых цивилизованных тонах, рассказал Воробьев.

По словам тренера, во время этого не поднимался вопрос об его увольнении. Воробьев подчеркнул, что не слышал о таком.

3 октября ЦСКА во время домашнего матча проиграл «Металлургу» со счетом 0:7 в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя полтора часа после окончания матча.

Воробьева назначили на должность главного тренера московского хоккейного клуба ЦСКА в марте 2024 года.

Илья Воробьев с 2023 года находился без работы после ухода из «Металлурга». В сезоне-2015/16 он привел команду к чемпионству. В 2018 и 2019 годах Воробьев возглавлял сборную России на чемпионатах мира. Сначала россияне уступили в плей-офф, а второй раз — выиграли бронзовые медали. В сезоне-2018/19 Воробьев тренировал петербургский СКА и дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

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