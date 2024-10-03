Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» в матче Лиги Европы

Кивеское «Динамо» проиграло немецкому «Хоффенхайму» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:2. Дубль в этом матче оформил чешский нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек. В первом тайме он отличился на 22-й минуте, а во втором — на 60-й.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров у «Динамо» ноль очков в турнирной таблице Лиги Европы, у «Хоффенхайма» — четыре. В следующем матче украинцы в гостях сыграют с итальянской «Ромой», а «Хоффенхайм» поедет на выезд к португальскому «Порту». Встречи состоятся 24 октября. Стартовый свисток в матче «Динамо» прозвучит в 19:45 по московскому времени, а в игре «Хоффенхайма» — в 22:00 мск.

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