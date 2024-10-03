Стало известно, сколько Бивол и Бетербиев получат за свой бой

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол за свой поединок гарантированно получат по $10 млн. Эта информация была предоставлена главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом на их YouTube-канале.

Для обоих спортсменов этот гонорар станет рекордным. До этого максимальный заработок Бивола составлял $5 млн, а для Бетербиева — $2,115 млн.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 12 октября. Он станет объединительным. Бивол — чемпион мира в полутяжелом весе WBA Super, Бетербиев владеет всеми остальными поясами в этом весе.

Изначально Бивол должен был встречаться с Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке, и бой был перенесен. Биволу нашли нового соперника, и в ту же дату он одержал победу над Маликом Зинадом. Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 23 победы в 23 боях (12 нокаутом).

Бетербиев в последний раз на ринг выходил в январе 2024 года, когда одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

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