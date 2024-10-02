Названа команда, которую можно взять в КХЛ

Бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги и национальной сборной страны Владимир Крикунов заявил, что лиге не хватает еще одной команды из Белоруссии.

«В КХЛ не хватает для четности еще одной команды. Лучше бы участвовало 24 клуба. Принципиально нет разницы — из России или Белоруссии. Есть готовые команды, кто может войти. Кого из Белоруссии было бы интересно видеть? Наверное, минскую «Юность». Потому что удобно добираться. В Гродно есть аэродром тоже. Но самое удобное — команда из Минска. Еще одно дерби было бы в КХЛ. Оно было бы жестким», — приводит слова Крикунова Legalbet.by.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне – 2024/25 участвуют 23 клуба. Единственным представителем Белоруссии является минское «Динамо». Кроме него, Белоруссию в КХЛ не представляла ни одна другая команда.

«Динамо» выступает в лиге с 2008 года. Белорусская команда восемь раз за это время выходила в плей-офф Кубка Гагарина, но ни разу не смогла преодолеть первую стадию. В данный момент серия выходов в плей-офф у динамовцев составляет четыре сезона подряд. При этом трижды подряд они уступали в первом раунде СКА, а в последнем розыгрыше потерпели поражение от московского «Динамо».

Ранее «Торпедо» разгромило своего соперника в матче КХЛ, забросив десять шайб.