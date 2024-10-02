В «Самбо-70» назвали «козлами» швейцарский суд из-за отклонения апелляции Валиевой

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение Верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию Камилы Валиевой на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надо игнорировать западные приказы, указы, санкции. Это полное враньё и обман. С ними всё ясно. Открыли нам глаза и показали, какие они козлы. Надо жить своей жизнью и гордиться такими людьми, как Камила Валиева. Вся страна её любит», — заявил Лайшев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

12 сентября сообщалось, что оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда.

Ранее Николай Валуев заявил, что дело Валиевой было политизированным.