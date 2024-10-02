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Выпущенные по Израилю ракеты пролетели рядом с футбольным стадионом во время матча

Выпущенные по Израилю ракеты пролетели около футбольного стадиона во время матча

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Во время матча второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов между иранским «Сепаханом» и «Истиклолом» из Узбекистана рядом со стадионом пролетели ракеты, выпущенные по Израилю. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Болельщики на стадионе перестали обращать внимание на игру и начали снимать запуск ракет.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированной ракетной атаке Ирана. По данным The Jerusalem Post, в ходе нее было выпущено около 400 ракет. Как писали иранские СМИ, не менее 80% ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели, также сообщалось об уничтожении 20 истребителей F-35. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Иран не нанес урон боеспособности военно-воздушных сил страны.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака Тегерана была ответом на ликвидацию еврейским государством генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее одноклубник Криштиану Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца.

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