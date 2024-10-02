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Андреева впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

Теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

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Rob Prange/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине она обыграла представительницу Польши Магду Линетт.

Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1. За это время Андреева успела сделать один эйс, допустить три двойных ошибки и реализовать семь брейк-поинтов из 11. На счету соперницы две подачи навылет и три реализованных брейк-поинта из восьми.

На данный момент Андреева занимает 22 место в рейтинге WTA. Победа над Линетт позволила россиянке стать 19 по окончании этого турнира. Если Андреева победит в матче следующего круга, то обеспечит себе 17 строчку.

В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая обыграла американку Аманду Анисимову — 3:6, 6:1, 6:2.

В июне Андреева рассказала, что мама обещала купить ей собаку, если получится подняться в топ-20 мирового рейтинга.

Ранее Мария Шарапова показала тренировку двухлетнего сына на корте.

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