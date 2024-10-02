Призер Олимпиады о деле Валиевой: никто не ждал, что что-то изменится

Решение Швейцарского верховного суда отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) является ожидаемым, и вряд ли можно было ожидать изменений. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.

«Наверное, никто не ждал, что что-то изменится. Потому что есть общая ситуация недопуска российских спортсменов, и все последние решения в их отношении не оставляют оптимизма. И дело Валиевой идет в череде негативных решений для наших спортсменов. Негатива ожидаешь больше, чем позитива — конечно, хочется, чтобы это изменилось, и все вопросы решались положительно для российских спортсменов, чтобы мы видели их на всех возможных турнирах», — сказал Энберт.

Об отказе в удовлетворении апелляции стало известно в среду, 2 октября. Валиева должна заплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее депутат Журова заявила, что Валиеву уничтожили как спортсменку.