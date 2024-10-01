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«Мы там будем»: в России уверены, что фигуристы поедут на Игры-2026

Глава ФФККР Коган заявил, что российские фигуристы примут участие в Играх-2026

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выразил уверенность в том, что российские фигуристы смогут попасть на зимние Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии. Его слова приводит Odds.ru.

«Перспективы (возвращения) мы, естественно, видим и над этим работаем активно. Олимпиада-2026? Уверен, что мы там будем», — сказал Коган.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

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