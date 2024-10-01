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Батыршина об уходе Винер с поста главы ВФХГ: ее мечтой было тренировать девочек

Гимнастка Батыршина: с уходом Винер с поста главы ВФХГ ничего не изменится

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@yana__batyrshina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что с уходом Ирины Винер с поста главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в российской художественной гимнастике ничего не изменится.

«Сегодня произошло официальное объединение всех федераций гимнастики. Винер давно заявляла, что не претендует на руководящую должность, а хочет быть линейным тренером, еще больше проводить время в зале, тренировать. Она даже предложила другие кандидатуры, которые будут отвечать за художественную гимнастику. Думаю, ничего не изменится. Хоть Ирина Александровна и была главой ВФХГ, но у нее было много помощников, которые помогали ей руководить.

Кажется, она ни одного дня не провела так, чтобы сидеть, что-то решать. Ее мечтой было тренировать девочек, проводить больше времени в зале. Она все равно остается у руля сборной, с ней будут советоваться по вопросам гимнастики.

Думаю, Олег Белозеров, которого назначили главой объединенной Федерации гимнастики России, будет впервые сейчас близко знакомиться с кухней, структурой и так далее», — сказала Батыршина.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Она продолжит работу линейным тренером.

Ранее Ирина Винер покинула пост главы ВФХГ спустя 16 лет работы.

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