Назначен глава Федерации гимнастики России

Генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров был избран главой объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), которая проходила в Москве 1 октября.

Ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже никто из представителей спортивной и художественной гимнастики не поехал, обе федерации отказались выступать в Париже при выдвинутых условиях Международного олимпийского комитета.

Ранее легенда сборной Испании намекнул на завершение карьеры.