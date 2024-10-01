Экс-футболист Кавазашвили: чихал я на ФИФА и УЕФА

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что футбольные клубы из новых регионов надо допустить до общероссийских турниров, передает «Советский спорт» .

«Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА. Чихал я на их законы. Они сами нарушают все законы, которые принимают против нас. А мы боимся, что нас неправильно поймут», — сказал Кавазашвили.

Во Второй лиге с лета 2023 года выступают ялтинский «Рубин» и «Севастополь».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии. Евро-2024 выиграла сборная Испании.

Ранее Владимира Путина попросили допустить футбольные клубы из Крыма и новых регионов к турнирам РФ.