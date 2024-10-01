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Медведев вылетел с турнира в Пекине, проиграв Алькарасу

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

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Annegret Hilse/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире серии ATP-500 в Пекине, уступив в полуфинальном матче представителю Испании Карлосу Алькарасу.

Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:3.

Во второй партии при счете 2:3 Медведев попросил медицинский тайм-аут, после чего вернулся на корт, игра была возобновлена.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финальном поединке Алькарас, который в четвертьфинале турнира одолел еще одного российского теннисиста Карена Хачанова, сразится с победителем противостояния между действующим чемпионом турнира, итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, который в своем четвертьфинале выбил россиянина Андрея Рублева. Призовой фонд турнира составляет $3,7 млн.

Медведев идет на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в своем четвертьфинале он одолел представителя Италии Флавио Коболли.Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4. Алькарас расположился на третьей позиции в рейтинге.

Ранее Медведев поддержал Синнера, который обвиняется в употреблении допинга.

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