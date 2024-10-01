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«Осталось не так много времени»: Роналду о своем футбольном будущем

Роналду заявил, что хочет просто наслаждаться футболом

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Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что для него сейчас выигранные награды не являются самым важным в футболе. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол. Знаю, что у меня осталось не так много времени на поле. Мне не важно быть лучшим игроком или выигрывать награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде», — заявил Роналду.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду назвал себя уникальным.

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